Découverte des chants d’oiseaux Jardins du Bos, 4 juin 2023, Mayrinhac-Lentour. Découverte des chants d’oiseaux Dimanche 4 juin, 10h30 Jardins du Bos Entrée libre sans inscription Découverte des chants d’oiseaux au cours d’une balade dans le jardin et tout proches alentours. Jardins du Bos Lieu-dit « Le Bos », Mayrinhac-Lentour, Lot, Occitanie Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie 06 33 50 25 12 Jardin paysager privé sur 6 000 m2 créé il y a dix ans dans le respect du lieu ouvert sur le paysage du Limargue et du mont Saint-Joseph. Ici se mêlent plantes sauvages et horticoles, ordinaires et remarquables. Prairie-verger, bois, jardin suspendu de Cahors, A 20 sortie 57 Gramat, puis D 840 et D 60. Au village, prendre direction Autoire et la première route à droite, suivre « Le bos » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Michel Brissaud

