Jardins d’Eté Saint-Malo, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Malo. Jardins d’Eté 2021-07-02 – 2021-07-02

Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Nouvelle Vague, en partenariat avec la ville de Saint-Malo, présente sa deuxième édition de Jardin d’Été ! Pour cette nouvelle édition, Jardin d’Été prend ses quartiers dans le Parc de la Briantais, au pied du château… 7 événements éclectiques, colorés et gratuits avec au programme :

– Vendredi 2 juillet à 18h : Emane + Lunar Polar

– Samedi 3 juillet à 14h [La Fabrique à Concert] Théo Besnard Quartet + Dominique Carré Trio + Hervé Hec Trio feat Sabrina BKB

– Dimanche 4 juillet à 14h [Après-midi en famille] Soul Beton « Summer Tour » + Blind test par Rotor Jambreks University

– Jeudi 8 juillet à 18h : Guadal Tejaz + Miët

– Vendredi 9 juillet à 18h : Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce + Damien Fleau

– Samedi 3 juillet à 14h : Coupe Colonel + Poésie Chevalier + Elliott Armen + Brise Lame

– Dimanche 4 juillet à 14h [Coef 180] Les Baleines ont des ailes + Eighty Pique-nique possible à l’entrée du Parc sur l’aire prévue à cet effet – Restauration et bar sur place – Parking à vélo +33 2 99 19 00 20 http://www.lanouvellevague.org/ La Nouvelle Vague, en partenariat avec la ville de Saint-Malo, présente sa deuxième édition de Jardin d’Été ! Pour cette nouvelle édition, Jardin d’Été prend ses quartiers dans le Parc de la Briantais, au pied du château… 7 événements éclectiques, colorés et gratuits avec au programme :

– Vendredi 2 juillet à 18h : Emane + Lunar Polar

– Samedi 3 juillet à 14h [La Fabrique à Concert] Théo Besnard Quartet + Dominique Carré Trio + Hervé Hec Trio feat Sabrina BKB

– Dimanche 4 juillet à 14h [Après-midi en famille] Soul Beton « Summer Tour » + Blind test par Rotor Jambreks University

– Jeudi 8 juillet à 18h : Guadal Tejaz + Miët

– Vendredi 9 juillet à 18h : Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce + Damien Fleau

– Samedi 3 juillet à 14h : Coupe Colonel + Poésie Chevalier + Elliott Armen + Brise Lame

– Dimanche 4 juillet à 14h [Coef 180] Les Baleines ont des ailes + Eighty Pique-nique possible à l’entrée du Parc sur l’aire prévue à cet effet – Restauration et bar sur place – Parking à vélo dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo Adresse Ville Saint-Malo lieuville 48.621#-2.01016