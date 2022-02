Jardins des Tulipes du château de Cheverny Cheverny, 26 mars 2022, Cheverny.

Jardins des Tulipes du château de Cheverny Cheverny

2022-03-26 – 2022-04-17

Cheverny Loir-et-Cher

9.5 18 EUR Jardins des Tulipes du château de Cheverny. Plus de 250.000 bulbes de tulipes sont en fleur et émerveillent petits et grands. Le parc du Domaine se transforme en sublime paysage printanier. Imaginez ce ruban spectaculaire : 250 000 tulipes sur 250 m de long et 12 m de large… Une déclinaison de rouges, roses, jaunes, orangés, mauves et blancs. Une véritable œuvre d’art naturelle, qui se terminera dans la pièce d’eau du parc du château.

Plus de 250 000 bulbes ont été plantés dans un ruban de 12 m x 2500 m. Composé d’un dégradé de multiples couleurs, ce grandiose et unique massif de tulipes éclairera l’Ouest du Château lors de sa floraison

Cheverny

