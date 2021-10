Paris Jardin des Serres d'Auteuil île de France, Paris Jardins des Serres d’Auteuil et Palmarium Jardin des Serres d’Auteuil Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 30 novembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite sur réservation pass-sanitaire obligatoire Nous sommes dans l'un des quatre sites du jardin botaniques de la Ville de paris, le palmarium accueille dans une ambiance tropicale un foisonnement de plantes exubérantes, dépaysement garantie entre les palmiers, les ficus, les lianes… Le jardin aussi présente dans un écrin très Belle Époque une grande diversité de plantes. De belles découvertes botaniques en perspective inscription ici Rendez-vous : Entrée du jardin d'Auteuil, 3 avenue de la porte d'Auteuil

10 : Porte d’Auteuil (470m) 9, 10 : Michel-Ange – Molitor (752m)

Contact : Serres d'Auteuil education-environnement@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/jardin-des-serres-d-auteuil-1780

2021-11-30T14:30:00+01:00_2021-11-30T16:00:00+01:00

