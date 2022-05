Jardins des senteurs association Les Blouses Roses Les blouses roses – clos Sylvestre, 4 juin 2022, Valence.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les blouses roses – clos Sylvestre

– Pendant toute la semaine : ateliers avec le public habituel : résidents et enfants – Le samedi et le dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h pour tout public – L’heure du conte dans la cour : de 16h à 17h – Semis et plantations : atelier de 10 personnes de 10h à 11h et de 14h à 16h – Visite promenade du jardin toute la journée. 20 personnes à la fois max – Panneaux commentés : Comment et pourquoi le jardin ? Ce jardin est conventionné par la ville de Valence.

Entré libre

Visite, ateliers, conte, information…

Les blouses roses – clos Sylvestre 120 avenue Victor Hugo 26000 Valence Valence Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00