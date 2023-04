Atelier « Découvrir les plantes chameaux » Jardins des Ramée-Culteurs Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier « Découvrir les plantes chameaux » Samedi 15 avril, 09h00 Jardins des Ramée-Culteurs, Chemin du Prat 31170 Tournefeuille 5€/adhérent ou 10€/extérieurs, Sur inscription « De plus en plus sec, le climat implique de nouvelles habitudes au jardin. Les plantes chameaux peuvent résister à plusieurs semaines sans eau. Adoptez-les, vous ferez des économies d'arrosage tout en préservant l'environnement! »

