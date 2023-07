Fête Nationale et feu d’artifice Jardins des Portes de France Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Fête Nationale et feu d’artifice Jardins des Portes de France Armentières, 14 juillet 2023, Armentières. Fête Nationale et feu d’artifice Vendredi 14 juillet, 23h00 Jardins des Portes de France Entrée libre Rendez-vous vendredi 14 juillet, à 23h tapantes au Jardin des portes de France, avenue Léon-Blum pour observer depuis la terre un magnifique spectacle dans le ciel étoilé. Jardins des Portes de France Armentières Armentières 59280 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T23:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-14T23:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Jardins des Portes de France Adresse Armentières Ville Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Jardins des Portes de France Armentières

Jardins des Portes de France Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/