Potager des Nations – Dernier chantier jardinage 2023 !

Samedi 18 novembre, 13h00

gratuit

Dernier chantier participatif – GRATUIT !
Samedi 18 novembre 13h – 17h30
Clôture 2023 du Potager des Nations

Rejoignez-nous ce jour-là avec vos amis, votre famille ou simplement vous-même pour nous aider, mais également apprendre à préparer votre potager pour l’hiver et le printemps prochain.

Au programme : 13h – 17h – Chantier « Préparation des buttes pour l’hiver et la saison suivante » encadré par l’équipe de Genève Cultive Dès 17h30 – possibilité d’échanger avec notre équipe si vous avez d’autres questions jardinage ou de création de potagers urbain dans le Canton de Genève On clôturera l’après-midi avec vin chaud et soupe du potager

Gratuit pour les participants au chantier. Sur donation pour ceux qui souhaitent nous rejoindrent en fin de journée pour échanger avec notre équipe et les participants ! Maintenu en cas de pluie, SAUF tempête ! Adresse :

Jardin des Nations – Route des Morillons 2 – 1202 Genève Accès facile par bus : 5, 8 ou F. arrêt Crêt des Morillons

Jardin des Nations – Route des Morillons 2 – 1202 Genève
Accès facile par bus : 5, 8 ou F. arrêt Crêt des Morillons

Parking voiture possible

Des questions ?
info@genevecultive.ch
www.genevecultive.ch

Jardins des Nations
Route des morillons – rue Michelle Nicod
Le Grand-Saconnex 1209
Petit-Saconnex et Servette
Genève

Au croisement de la rue Michelle Nicod et de la route des Morillons

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

