Visite guidée par la propriétaire Jardins des Métamorphozes Valaire, 17 septembre 2023, Valaire.

Visite par la propriétaire et jardiniére. Jardin sur le site d’un ancien prieuré du XIe siècle. Apprendre à préserver la nature et la biodiversité et surtout comment économiser l’eau en respectant le sol.

Jardins des Métamorphozes 3 Domaine du Prieuré 41120 Valaire Valaire 41120 Loir-et-Cher 02 54 44 14 62 http://www.les-jardins-des-metamorphozes.com/ https://www.facebook.com/Le-jardin-des-M%C3%A9tamorphozes-94930339898/?ref=bookmarks [{« type »: « phone », « value »: « 0254441462 »}, {« type »: « email », « value »: « lesmetamorphozes@gmail.com »}] Les jardins des Métamorphozes sont un jardin d’hier et d’aujourd’hui, habité par l’art contemporain, succession de petits jardins à thèmes très riches en espèces diverses (de l’arbre au légume) qui s’articule autour des anciennes douves de l’ancien prieuré du XIe siècle. Les jardins occupent une superficie de 5000 m2, ils sont bordés d’un côté par l’ancien prieuré, et de l’autre par le ruisseau dit de Valaire, alimenté par des sources naturelles. A10 sortie n°17 « Blois », suivre la direction de Montrichard / Loches par la D164. A Monthou-sur-Bièvre, prendre la direction de Valaire par D169. Dans le bourg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

