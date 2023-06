Les musicales – Piano solo Jardins des enfeux Sarlat-la-Canéda, 9 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Alma Pinta-Tourret / Piano solo, style jazz moderne intimiste + invités : Sunny Adroit (basse), Andy Berald-Catelo (batterie)

Après 10 ans de conservatoire classique au piano et violon elle s’oriente vers le Jazz à 18 ans et se forme à Paris et Toulouse. (CMDL, conservatoire 9e et 17e, CRR Toulouse, Music’Halle). Alma Pinta-tourret présentera son album solo intimiste « Enfance » comme un hommage à la maternité, à la famille et à son enfance ..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Jardins des enfeux

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alma Pinta-Tourret / Piano solo, intimate modern jazz style + guests: Sunny Adroit (bass), Andy Berald-Catelo (drums)

After 10 years of classical conservatory studies on piano and violin, she turned to jazz at the age of 18, training in Paris and Toulouse (CMDL, Conservatoire 9e et 17e, CRR Toulouse, Music?Halle). Alma Pinta-tourret will present her intimate solo album « Enfance » as a tribute to motherhood, family and childhood.

Alma Pinta-Tourret / Solo piano, estilo íntimo de jazz moderno + invitados: Sunny Adroit (bajo), Andy Berald-Catelo (batería)

Tras 10 años en el conservatorio clásico de piano y violín, se orienta hacia el jazz a los 18 años y se forma en París y Toulouse (CMDL, conservatorio 9e y 17e, CRR Toulouse, Music?Halle). Alma Pinta-tourret presentará su íntimo álbum en solitario Enfance, un homenaje a la maternidad, la familia y la infancia.

Alma Pinta-Tourret / Soloklavier, intimer moderner Jazzstil + Gäste: Sunny Adroit (Bass), Andy Berald-Catelo (Schlagzeug)

Nach 10 Jahren klassischem Konservatorium mit Klavier und Violine wendet sie sich mit 18 Jahren dem Jazz zu und bildet sich in Paris und Toulouse aus (CMDL, Konservatorium 9e und 17e, CRR Toulouse, Music?Halle). Alma Pinta-tourret wird ihr intimes Soloalbum « Enfance » vorstellen, eine Hommage an die Mutterschaft, die Familie und ihre Kindheit.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir