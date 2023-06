Festival « Ciné-Jardins 2023 » Jardins d’Éole Paris, 17 août 2023, Paris.

Festival « Ciné-Jardins 2023 » 17 août – 10 septembre Jardins d’Éole Entrée libre

Ciné-Jardins, c’est un festival itinérant de cinéma en plein air et d’écologie dans les jardins publics et partagés du Nord-Est parisien (Paris 10e, 18e, 19e, 20e, Montreuil, Bagnolet et Stains). 10 soirées du 17 août au 9 septembre. Les soirées se composent en trois temps :

– 18h15 Visite guidée du jardin

– 19h30 Buffet participatif

– 20h30 Film, souvent suivi d’une conversation avec le réalisateur ou avec un porteur de projet écolo

Toutes les infos : http://cine-jardins.fr

Le festival est gratuit, bienvenue à vous tou·te·s !

Jardins d’Éole 20 rue du Département 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« link »: « http://cine-jardins.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T18:00:00+02:00 – 2023-08-17T23:00:00+02:00

2023-09-10T18:00:00+02:00 – 2023-09-10T23:00:00+02:00

© MarekZ / la fabrique documentaire