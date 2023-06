« De Nosfératu à Belle-Poulette » – Lecture musicale jardins de Vaux sous Bornay Vaux sous Bornay, 4 juin 2023, Vaux sous Bornay.

« De Nosfératu à Belle-Poulette » – Lecture musicale Dimanche 4 juin, 16h30 jardins de Vaux sous Bornay Entrée libre | À partir de 10 ans

Venez écouter la lecture musical avec Françoise Bénéjam et Michel Beuret

« Les monstres nous entourent, les vampires rasent les murs, les héros défenseurs de la veuve et de l’orphelin n’en mènent pas large, et les descendantes des dinosaures ont la langue bien pendues. Bizarre, bizarre, comme c’est bizarre… ».

Amenez votre pliant ou votre chaise longue et n’oubliez pas votre chapeau et votre crème solaire !

jardins de Vaux sous Bornay 39570 Vaux sous Bornay Vaux sous Bornay 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

