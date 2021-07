Couëron Loire-Atlantique, Nantes Jardins de Sauvages Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jardins de Sauvages, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Couëron. 2021-07-10 Inauguration – rencontre : 10h-12hRencontres : 15h-18hConférence Rotation des cultures 18h-20h

Horaire :

Gratuit : non Inauguration – rencontre : 10h-12hRencontres : 15h-18hConférence Rotation des cultures 18h-20h Evènement Jardin de Sauvages : exposition photos et rencontres avec des associations qui présenteront leurs approches du jardin et de sa biodiversité. Conférence sur la rotation des cultures, sur inscription en ligne. Plus de détails et programmation ici Rue des Bergeronnettes Couëron

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Ville Couëron lieuville Couëron