Visite libre du jardin Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire, 16 septembre 2023, Meung-sur-Loire.

Visite libre du jardin 16 et 17 septembre Jardins de Roquelin Tarifs: 5€ au lieu de 6 pour les adultes. Gratuit pour les moins de 18 ans

Balade et découverte du jardin avec ses fleurs de fin d’été et de début d’automne. Belle fructification des rosiers non remontants et dernière floraison des rosiers remontants.

Jardins de Roquelin Roquelin 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 95 37 70 http://www.lesjardinsderoquelin.com Jardin situé en bordure de Loire, comprenant une importante collection de rosiers anciens mêlés à des plantes vivaces. Jardin à l’anglaise avec structures médiévales. A Meung, traverser la Loire en direction de Cléry, tourner à gauche au pont. Les jardins de Roquelin sont à 500m ; Accès pour les personnes à mobilité réduite : partiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

