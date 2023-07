Visite des jardins de Rio Froment JARDINS DE RIO FROMENT Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Savenay Visite des jardins de Rio Froment JARDINS DE RIO FROMENT Savenay, 16 septembre 2023, Savenay. Visite des jardins de Rio Froment 16 et 17 septembre JARDINS DE RIO FROMENT Très beau jardin quasiment identique depuis sa création (XIXe siècle) , une serre remarquable. Un savoir faire qui définissait jadis un lieu de vie.

Visite guidée d’une heure environ.

RDV place st Martin, église JARDINS DE RIO FROMENT 6 rue de Guérande Savenay Savenay 44260 Beauvais Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Lydie Ponroy Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu JARDINS DE RIO FROMENT Adresse 6 rue de Guérande Savenay Ville Savenay Departement Loire-Atlantique Lieu Ville JARDINS DE RIO FROMENT Savenay

JARDINS DE RIO FROMENT Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay/