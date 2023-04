Un jardin (Remarquable) en pleine campagne Jardins de Quercy Verfeil Catégories d’évènement: Tarn-et-Garonne

Verfeil

Un jardin (Remarquable) en pleine campagne Jardins de Quercy, 3 juin 2023, Verfeil. Un jardin (Remarquable) en pleine campagne 3 et 4 juin Jardins de Quercy Visite guidée samedi et dimanche 15h. Jardins de Quercy Quercy par Cambou, Verfeil, Tarn-et-Garonne, Occitanie Verfeil 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 46 22 http://www.lesjardinsdequercy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 65 46 22 »}] http://www.lesjardinsdequercy.fr Jardin privé en pente douce sur 1 ha s’orientent depuis quelques années vers la création de jardins thématiques de tailles différentes, souvent clos par des haies. Une quinzaine de jardins sont à découvrir : jardin blanc, théâtre végétal, jardin des cyprès, jardin à l’anglaise, jardin australien, jardin intimiste, jardin formel, jardin indien, cloître végétal, labyrinthe. Trois années de travaux ont permis la création d’un surprenant jardin, « Le Jardin des Terrasses Andalouses », composé de huit terrasses avec bassins, fontaines et plusieurs décors. Variété exceptionnelle d’espèces végétales quelquefois rares dominées par les nombreuses vivaces. Des centaines de rosiers autour de grandes pelouses. La présence de l’eau, à la fois visuelle et auditive, est concentrée dans le bas du jardin. de Saint-Antonin-Noble-Val, direction Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue, direction Verfeil. Fléchage rouge à partir de Varen et de Verfeil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Les Jardins de Quercy

