Jardins de Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Jardins de Provence Aix-en-Provence, 1 mai 2022, Aix-en-Provence. Jardins de Provence Galerie Jeanne Bossert 3 Rue Adanson Aix-en-Provence

2022-05-01 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-30 18:30:00 18:30:00 Galerie Jeanne Bossert 3 Rue Adanson

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Des artistes Provençaux tels que J. Meissonier, Auguste Chabaud, Pierre Ambrogiani, ou Albert Marquet aux peintres de l’Après-guerre tels que F. Diana, A. Coste, en passant par les artistes de l’Ecole de Paris comme N. Barrera. La Galerie Jeanne Bossert vous accueille avec un nouvel accrochage pour la réouverture de cette saison estivale autour d’une 40aine d’œuvres des XIXe et XXe siècles Accueil Des artistes Provençaux tels que J. Meissonier, Auguste Chabaud, Pierre Ambrogiani, ou Albert Marquet aux peintres de l’Après-guerre tels que F. Diana, A. Coste, en passant par les artistes de l’Ecole de Paris comme N. Barrera. Galerie Jeanne Bossert 3 Rue Adanson Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Galerie Jeanne Bossert 3 Rue Adanson Ville Aix-en-Provence lieuville Galerie Jeanne Bossert 3 Rue Adanson Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Jardins de Provence Aix-en-Provence 2022-05-01 was last modified: by Jardins de Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence 1 mai 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône