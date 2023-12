MARCHE DE NOEL DE LA MER – NAUSICAA Jardins de Nausicaá Boulogne-sur-Mer, 16 décembre 2023, Boulogne-sur-Mer.

Venez passer un mer-veilleux Noël à Nausicaá et découvrez la 2ème édition du Marché de Noël de la Mer les 16 et 17 décembre. Rendez-vous sur le parvis pour découvrir de nombreux produits éco-responsables proposés par des artisans locaux, mais aussi une rencontre avec le Père Noël, des concerts, animations et surprises dans une authentique ambiance de Noël !

Déambuler sur le parvis de Nausicaà à deux pas de la plage et ressentir l’ambiance des fêtes et l’esprit de Noël, voilà la belle invitation faîte par le centre national de la Mer.

Au milieu d’un village réunissant une quinzaine de chalets, vous pourrez découvrir produits du terroir et des artisans locaux, mais aussi l’ensemble de l’univers de Nausicaà grâce à des stands « boutique » et abonnements. Dégustation de vin chaud, crêpes, soupe etc. sont également au programme sans oublier des animations avec musiciens et passage du Père Noël.

