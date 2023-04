Marché _ Méraki, Le Chant du paysan Jardins de Malissoles, 1 janvier 2023, Varces-Allières-et-Risset.

Un marché fait par les producteurs, eux-mêmes, directement à la ferme

Faîtes vos courses dans une atmosphère détendue et offrez-vous un moment hors du temps. Rencontrez les producteurs et partagez leurs savoirs-faire..

2023-01-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Jardins de Malissoles Route du Gros Chêne

Varces-Allières-et-Risset 38760 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



A market made by the producers, themselves, directly on the farm

Do your shopping in a relaxed atmosphere and treat yourself to a moment out of time. Meet the producers and share their know-how.

Un mercado hecho por los propios productores, directamente en la granja

Haga sus compras en un ambiente relajado y regálese un momento fuera del tiempo. Conozca a los productores y comparta sus conocimientos.

Ein Markt, der von den Erzeugern selbst direkt auf dem Hof gemacht wird

Kaufen Sie in einer entspannten Atmosphäre ein und gönnen Sie sich einen Moment außerhalb der Zeit. Lernen Sie die Erzeuger kennen und teilen Sie ihr Wissen.

Mise à jour le 2022-07-06 par Office de Tourisme Grenoble Alpes