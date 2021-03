Sens Jardins de l'Orangerie Sens, Yonne Jardins de l’Orangerie Jardins de l’Orangerie Sens Catégories d’évènement: Sens

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardins de l’Orangerie

Parfaitement à sa place dans son lieu et son histoire, le jardin de l’Orangerie est une « perle » à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons.

Entrée libre

Découvrez l’emplacement du jardin privé de l’archevêque de Sens. Jardins de l’Orangerie 135 rue des déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T08:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T08:00:00 2021-06-06T18:00:00

