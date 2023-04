Musique et musiciens d’extérieur en Provence au XVIIIème siècle Jardins de l’institut Sainte Garde des champs Venasque Catégories d’évènement: Vaucluse

Musique et musiciens d’extérieur en Provence au XVIIIème siècle Jardins de l’institut Sainte Garde des champs, 3 juin 2023, Venasque. Musique et musiciens d’extérieur en Provence au XVIIIème siècle Samedi 3 juin, 14h00 Jardins de l’institut Sainte Garde des champs Sur inscription auprès du service culture & patrimoine Au XVIII ème siècle, la musique accompagne les individus de tous les milieux sociaux et tout au long de leur existence. Ils chantent au quotidien, que ce soit au travail, dans les champs, sur les chemins. Si l’on pousse la note chez soi ou à l’église, beaucoup de musiciens vont aussi investir l’espace public. On joue donc en plein air pour le compte des employeurs.

Cette conférence propose de décortiquer ces musiques d’extérieur de la Provence du siècle des Lumières. Que ce soit dans les jardins, sur les places, dans les rues ou sur les champs de bataille, nous suivrons les traces des musiciens de jour comme de nuit, sur terre comme sur l’eau.

Cette conférence sera suivie d'une visite du parc. Gratuit. Renseignements au 0490676921. Jardins de l'institut Sainte Garde des champs 84210 Saint Didier. Parking à proximité. Accessible aux fauteuils roulants.

