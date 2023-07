Soirée de clôture du financement participatif de la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen Jardins de l’Hôtel de Ville Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Soirée de clôture du financement participatif de la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen Jardins de l’Hôtel de Ville Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Soirée de clôture du financement participatif de la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen Samedi 16 septembre, 19h30 Jardins de l’Hôtel de Ville Tarifs et modalités de participation sur site internet. La soirée de clôture de la campagne de financement participatif de l’abbatiale avec concert électro est organisée dans les jardins de l’hôtel de ville le samedi 16 septembre. RDV : jardins de l’Hôtel de Ville, rue des Faulx Payant : participation financière dans le cadre de la campagne

Réservation obligatoire, renseignements, horaires et tarifs sur visiterouen.com

Jardins de l'Hôtel de Ville
Rue des Faulx, 76000 Rouen

