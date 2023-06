Atelier de Katy Jardins de l’Hôtel de Ville Cabourg, 12 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Votre enfant aime découper, colorier et créer ? Cet atelier est fait pour lui ! Il pourra fabriquer son propre souvenir de vacances et repartir avec sa création !

De 4 à 10 ans. Inscription en ligne ou sur place à partir du 1er juillet..

2023-07-12 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:30:00. .

Jardins de l’Hôtel de Ville Salle des fêtes

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Does your child like to cut out, color and create? This workshop is made for him! He can make his own vacation souvenir and leave with his creation!

Ages 4 to 10. Registration online or on site from April 3.

¿A su hijo le encanta recortar, colorear y crear? Este taller es para ellos Podrán crear su propio recuerdo de las vacaciones y llevárselo a casa

De 4 a 10 años. Inscripciones en línea o in situ a partir del 1 de julio.

Schneidet Ihr Kind gerne aus, malt und gestaltet? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für es! Es kann sein eigenes Urlaubssouvenir herstellen und mit seiner Kreation nach Hause gehen!

Von 4 bis 10 Jahren. Anmeldung online oder vor Ort ab dem 1. Juli.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité