Exposition Ballot 15 – 17 septembre Jardins de l’Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre.

Exposition Hommage à Ernest Ballot :

Après avoir découvert qu’un des plus illustres industriels ayant marqué l’histoire automobile était né et inhumé à Angoulême, il était bien naturel pour le Circuit des Remparts de lui rendre hommage d’autant plus qu’il est entré dans le monde de la construction automobile par la grande porte : celle du sport automobile !

En hommage à Ernest Ballot, différents modèles de la marque Ballot sont présentés dans les jardins de l’Hôtel de Ville. Les visiteurs pourront ainsi découvrir quelques-unes des pépites développées par la marque, et notamment avec le génial ingénieur mécanicien suisse Ernest Henry.

Jardins de l'Hôtel de ville 1 place de l'Hôtel de ville, 16000 Angoulême

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Agence Austral