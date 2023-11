Rouen in love Jardins de l’hôtel de Ville – Abbatiale St Ouen, entrée rue des Faulx, devant la statue Rollon Rouen, 11 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Visite guidée pour fêter la Saint Valentin !

Points clés :

En amoureux

Insolite

Saint-Valentin

Ah Rouen, la ville aux 100 clochers en a hébergé des amours éternelles ou éphémères. Pour cette journée en amoureux, venez la main dans la main vous régaler des histoires des couples célèbres, des statues amoureuses ou des rendez-vous coquins..

2024-02-11 15:00:00 fin : 2024-02-11 17:00:00

Jardins de l’hôtel de Ville – Abbatiale St Ouen, entrée rue des Faulx, devant la statue Rollon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A guided tour to celebrate Valentine’s Day!

Highlights

For lovers

Unusual

Valentine’s Day

Ah Rouen, the city of 100 steeples, has been home to many eternal and ephemeral loves. On this special day for lovers, come hand in hand to enjoy the stories of famous couples, amorous statues and naughty rendezvous.

Una visita guiada para celebrar San Valentín

Puntos clave:

Para enamorados

Insólito

San Valentín

Ah Rouen, la ciudad de los 100 campanarios, ha sido el hogar de muchos amores eternos y efímeros. Este San Valentín, venga de la mano y disfrute de las historias de parejas famosas, estatuas amorosas y encuentros traviesos.

Geführte Tour zur Feier des Valentinstags!

Schlüsselpunkte :

In trauter Zweisamkeit

Ungewöhnlich

Valentinstag

Ah Rouen, die Stadt der 100 Kirchtürme hat schon so manche ewige oder flüchtige Liebe beherbergt. An diesem Tag für Verliebte können Sie sich Hand in Hand an den Geschichten berühmter Paare, an Liebesstatuen oder frechen Verabredungen erfreuen.

