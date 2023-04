Visite libre des jardins de l’Hôtel de Région Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Visite libre des jardins de l’Hôtel de Région Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne, 3 juin 2023, Châlons-en-Champagne. Visite libre des jardins de l’Hôtel de Région 3 et 4 juin Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne entrée libre Visite libre des jardins et découverte d’une exposition photo de l’association CPICC sur le thème des musiques du jardin, pour ses 10 ans. Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne 5 rue de Jéricho 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Région Grand Est

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne Adresse 5 rue de Jéricho 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Lieu Ville Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Visite libre des jardins de l’Hôtel de Région Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne 2023-06-03 was last modified: by Visite libre des jardins de l’Hôtel de Région Jardins de l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne 3 juin 2023 Châlons-en-Champagne Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne