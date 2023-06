I strumenti di a tradizione musicale pasturale di a Corsica Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, 4 juin 2023, Ajaccio.

Atelier de sensibilisation à la musique traditionnelle de la Corse en immersion linguistique.

Jean-Jacques Andreani, de l’association Caramusa présente des instruments de la musique agro-pastorale, dans leur contexte historique, leur milieu et leur environnement.

Découverte des sons, écoute et sensibilisation aux timbres des instruments (roseau, bois, corne, os, métal, peau…) et acquisition d’un lexique en langue corse sur le nom des instruments.

Un éclairage particulier sera mis sur les traditions musicales concernant la musique instrumentale avec la présentation de l’urganettu (l’accordéon diatonique) à travers des airs et des chansons emblématiques des répertoires liés à la nature, à la foret, au maquis, au jardin.

L'Hôtel de la Collectivité de Corse, ancien Grand Hôtel et Continental, domine un écrin de verdure exceptionnel. De sa création en 1894, le jardin, dessiné par le paysagiste Charles Peyrouse, a conservé la symétrie et une organisation basée sur les volumes et l'exotisme.

Cédant à la mode des jardins exotiques de la Côte d’Azur, le parc fut planté d’essences rappelant les contrées lointaines, chères aux Britanniques.

Au cours du temps, le jardin a répondu aux caprices des différents propriétaires. Cependant, il conserve encore de nos jours des espèces remarquables. Des grandes herbes aux essences fleuries, en passant par les conifères, le climat ajaccien permet en effet, la coexistence d’une grande diversité d’espèces, permettant ainsi de créer des ambiances spécifiques.

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques en 1992, le jardin fait l’objet d’une attention particulière confiée à un architecte paysagiste qui lui a redonné son organisation initiale, autour d’une perspective centrale très visible depuis le Cours Grandval, avec des plates-bandes symétriques successives en demi-lune, des alignements de palmiers et des jeux de terrasses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

