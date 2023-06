Concerts des élèves du Conservatoire Henri Tomasi (Piano et musique de chambre) Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, 3 juin 2023, Ajaccio.

Concerts des élèves du Conservatoire Henri Tomasi (Piano et musique de chambre) Samedi 3 juin, 17h30 Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse Entrée libre

Solos de piano

Ambre Rodier : « Le chat nostalgique » N.B TAGRINE

Antone Garcia : « Valse Impériale » J.STRAUSS

Aude Carta : « Petit nègre » DEBUSSY

Sacha Rodier : « La pantomime de Marie » J.M ALLERME

Livia Fanton D’Anton : « Sang Viennois » J.STRAUSS

Alexandre Casalonga : « Invention n°8 BWV 779 » J.S BACH

Romane Llopis : « Valse op69 n°1 » F.CHOPIN

Kenan Aykin : « Nocturne en Do# mineur » F.CHOPIN

Rose Morvan Massiani : « Polonaise » F.CHOPIN

Gloria Bonavita : « Valse op64 n°2 » F.CHOPIN

Laurina Broquet : « Feuilles du matin » J.STRAUSS

Kenan Aykin : « Prélude en Do# mineur » S.RACHMANINOV

Bastien Casanova : « BWV 866 Prélude et Fugue No. 21 en Si bémol majeur » J.S BACH

Lucca Guelfi : « Rêve de Printemps » J.STRAUSS

Pierre Mercadier : « La vie d’artiste » J.STRAUSS

Laurina Broquet : « Valse op64 n°2 » F.CHOPIN

Sevan Chouchayan : « Valse op69 n°2 » F.CHOPIN

Kenan Aykin : « 1er mouvement Pathétique » BEETHOVEN

Lucca Guelfi : « Mazurka op17 n°4 » F.CHOPIN

Mina Anton : « Aimer Boire et Chanter » J.STRAUSS

Stevanu Silvani : « Le beau Danube bleu » J.STRAUSS

Kenan Aykin : « Valse en Do# mineur » F.CHOPIN

Sandro Paoli : « Fantaisie-impromptu op 66 » F.CHOPIN

Musique de chambre

Annadea Vigneron (saxophone) Aude Carta (piano) : « Petite gavotte » E. BOZZA

Gloria Bonavita (piano) Stevanu Silvani (piano) : « Valse Gypsie Baron » J.STRAUSS

Maelyne Mercier (violon) Romane Aiello Lopis (piano) : « 2ème mouvement sonate en mi mineur » W.A MOZART

Christelle Veger (violon) Florian Stilz (violoncelle) Mina Anton (piano) : « Trio Milontan » J.BREGATO

Antoine Vinciguerra (saxophone) Stefanu Silvani (piano) : « Vocalise Opus 34 n°14 » S.RACHMANINOV

Marilou Silliau Le Duff (flûte) Léo Bastianelli (violon) Lucca Guelfi (piano) : « Trio Andante et rondo » F.DOPPLER

Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse 22 cours grandval ajaccio 20200 Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0495516464 https://www.isula.corsica/patrimoine/ L’Hôtel de la Collectivité de Corse, ancien Grand Hôtel et Continental, domine un écrin de verdure exceptionnel. De sa création en 1894, le jardin, dessiné par le paysagiste Charles Peyrouse, a conservé la symétrie et une organisation basée sur les volumes et l’exotisme.

Cédant à la mode des jardins exotiques de la Côte d’Azur, le parc fut planté d’essences rappelant les contrées lointaines, chères aux Britanniques.

Au cours du temps, le jardin a répondu aux caprices des différents propriétaires. Cependant, il conserve encore de nos jours des espèces remarquables. Des grandes herbes aux essences fleuries, en passant par les conifères, le climat ajaccien permet en effet, la coexistence d’une grande diversité d’espèces, permettant ainsi de créer des ambiances spécifiques.

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques en 1992, le jardin fait l’objet d’une attention particulière confiée à un architecte paysagiste qui lui a redonné son organisation initiale, autour d’une perspective centrale très visible depuis le Cours Grandval, avec des plates-bandes symétriques successives en demi-lune, des alignements de palmiers et des jeux de terrasses.

