Visite des jardins à la française de l’Hôtel de Caumont Jardins de l’Hôtel de Caumont, Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite des jardins à la française de l’Hôtel de Caumont Jardins de l’Hôtel de Caumont, Aix en Provence, 2 juin 2023, Aix-en-Provence. Visite des jardins à la française de l’Hôtel de Caumont Vendredi 2 juin, 09h30 Jardins de l’Hôtel de Caumont, Aix en Provence Groupes scolaires uniquement. Sur inscription préalable indispensable. Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins», la Fondation Culturespaces invite une centaine d’enfants scolarisés au sein d’établissements scolaires relevant de l’éducation prioritaire de la région à découvrir les jardins à la française de l’Hôtel de Caumont à travers un parcours sensoriel interactif.

En s’appuyant sur l’histoire de Jean-Baptiste de Bruny, baron de la Tour d’Aigues, féru de sciences naturelles, les enfants seront invités à découvrir les codes des jardins « à la française » et à explorer les autres richesses naturelles du site. Jardins de l’Hôtel de Caumont, Aix en Provence 3, rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fondation2@culturespaces.com »}] À quelques pas du cours Mirabeau, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence. De la cour d’honneur aux jardins en passant par les salons historiques, la visite évoque l’atmosphère raffinée du XVIIIe siècle. Il accueille d’importantes expositions temporaires dédiées aux grands noms de l’histoire de l’art, du XIVe siècle à nos jours. L’Hôtel de Caumont se situe à 1 min à pied du cours Mirabeau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
Lieu: Jardins de l'Hôtel de Caumont, Aix en Provence
Adresse: 3, rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence
Ville: Aix-en-Provence
Departement: Bouches-du-Rhône
Age min: 6
Age max: 11

