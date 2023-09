Premier Forum des Santé handicap Autonomie jardins de l’hôpital Figeac, 30 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Thème : l’accès aux droits et à la santé pour tous..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 13:00:00. EUR.

jardins de l’hôpital

Figeac 46100 Lot Occitanie



Theme: access to rights and healthcare for all.

Tema: acceso a los derechos y asistencia sanitaria para todos.

Thema: Zugang zu Rechten und Gesundheit für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Figeac