Tarif : Adulte 12.60€ / 8.10€ (6-12 ans) / Famille 36€. Accès par bateau uniquement sur l’Agrion. Embarquement au kiosque ponton du casino

Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux ! handicap moteur mi Jardins de l’eau du Pré Curieux Quai Baron de Blonay, evian Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux ! Unité de communication sur les zones humides, il présente à travers une exposition et un itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes liés à l’eau : étang, torrent, marais, prairie humide, delta…

