Visite découverte d'un jardin plein de charme

3 et 4 juin

Tarif libre

Venez déambuler dans les allées des jardins de Laussagne pour flâner à l'ombre d'un arbre et contempler la multitude de fleurs et d'arbustes.

Jardins de Laussagne
Lieu-dit Laussagne, 16410 Vouzan
Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine

Niché au cœur de la forêt Horte et Tardoire, les jardins de Laussagne, d'une superficie de 12000 m2 est divisé en chambre avec une thématique couleur (jaune et chocolat / rose et vert anis / bleu / jardin de curé / blanc (en cours) / rouge – orangé – couleur feu (prochainement).

20km d'Angoulême en voiture

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T08:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

