Mirlitons, crécelles et compagnie. Balade-atelier dans les jardins de l’Abbaye. Jardins de l’abbaye Tuffé Catégories d’Évènement: Sarthe

Tuffé

Mirlitons, crécelles et compagnie. Balade-atelier dans les jardins de l’Abbaye. Jardins de l’abbaye, 4 juin 2023, Tuffé. Mirlitons, crécelles et compagnie. Balade-atelier dans les jardins de l’Abbaye. Dimanche 4 juin, 15h00 Jardins de l’abbaye Une balade dans les jardins de l’abbaye en compagnie des jardiniers bénévoles, pour musarder et cueillir, de-ci, de-là, de quoi jouer un peu de musique. Jardins de l’abbaye Place du Général Leclerc (place de l’église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire Tuffé 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire Sur près d’un hectare, le parc d’un ancien prieuré mauriste du 17e siècle fait l’objet d’une réhabilitation visant à aménager une dizaine de jardins à thème (le Clos de Marie, l’Antre de la Velue, la Promenade du prieur, etc). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © Amis Abbaye Tuffé

Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Tuffé Autres Lieu Jardins de l'abbaye Adresse Place du Général Leclerc (place de l'église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire Ville Tuffé Departement Sarthe Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Jardins de l'abbaye Tuffé

Jardins de l'abbaye Tuffé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffe/

Mirlitons, crécelles et compagnie. Balade-atelier dans les jardins de l’Abbaye. Jardins de l’abbaye 2023-06-04 was last modified: by Mirlitons, crécelles et compagnie. Balade-atelier dans les jardins de l’Abbaye. Jardins de l’abbaye Jardins de l'abbaye 4 juin 2023 Jardins de l'abbaye Tuffé Tuffé

Tuffé Sarthe