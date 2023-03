Visite libre des jardins de l’abbaye de Tuffé Jardins de l’abbaye Tuffé Catégories d’Évènement: Sarthe

Tuffé

Visite libre des jardins de l’abbaye de Tuffé Jardins de l’abbaye, 2 juin 2023, Tuffé. Visite libre des jardins de l’abbaye de Tuffé 2 – 4 juin Jardins de l’abbaye entrée libre Les jardins de l’abbaye de Tuffé ont été recomposés à partir de 2008 parels jardiniers bénévoles de l’association. Préservant les vestiges d’un jardin romantique des années 1900, ils narrent les différentes vies, monastique, industrielle, paysanne et bourgoise du lieu. Jardins de l’abbaye Place du Général Leclerc (place de l’église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire Tuffé 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire Sur près d’un hectare, le parc d’un ancien prieuré mauriste du 17e siècle fait l’objet d’une réhabilitation visant à aménager une dizaine de jardins à thème (le Clos de Marie, l’Antre de la Velue, la Promenade du prieur, etc). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©Amis Abbaye Tuffé

