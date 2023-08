Visite guidée : balades gourmandes dans les jardins Jardins de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’Évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

Seine-Maritime Visite guidée : balades gourmandes dans les jardins Jardins de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Boscherville. Visite guidée : balades gourmandes dans les jardins 16 et 17 septembre Jardins de l’abbaye Saint-Georges Durée 45 min. Les jardiniers vous proposent des balades gourmandes dans les jardins. Jardins de l’abbaye Saint-Georges 12 route de l’abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 02 35 32 10 82 https://www.jardinsdelabbayesaintgeorges.fr/ L’abbaye bénédictine Saint-Georges, fondée en 1113, est construite à flanc de coteau près des bords de la Seine. La salle capitulaire est du XIIIe siècle, le bâtiment monastique de la fin du XVIIe siècle, le jardin monastique de 4 hectares a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Un ensemble de 4 cadrans solaires et un labyrinthe végétal ont été récemment installés. À 10 km de Rouen, dans la vallée de la Seine, en direction de Duclair. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

