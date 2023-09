Visite libre des jardins Jardins de l’abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon, 15 septembre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Visite libre des jardins 15 – 17 septembre Jardins de l’abbaye Saint-André Gratuit – 18 ans. 5 € adulte. Entrée libre.

Visite libre des 2 hectares de jardins : jardin italien et jardin sauvage, sentier botanique, oliveraie, terrasses panoramiques, vestiges de l’abbaye, chapelle Sainte-Casarie.

Salles du parcours historique.

Salles d’exposition temporaire : en septembre, œuvres de David Tresmontant, peintures.

Jardins de l’abbaye Saint-André 58 montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 55 95. http://www.abbayesaintandre.fr Au cœur de l’enceinte du fort Saint-André, qui domine la commune, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses ainsi que son palais abbatial. Nichés sur les hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon offrent une vue panoramique sur le Palais des Papes d’Avignon. Ils s’étendent entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle, abritant des plantes méditerranéennes, des oliviers et des pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe siècle, agrémenté de bassins, de vases et de sculptures, longe une pergola couverte de glycines et de roses.

Dans les somptueuses salles voûtées, remaniées aux XVIIe et XVIIIe siècles par Pierre Mignard, architecte du roi, se dévoile une succession exceptionnelle de plafonds réalisés par François Franque. On y trouve également des peintures murales d’Émile Bernard, des collections et des expositions permanentes. Le site est ouvert de mars à octobre. De Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers Villeneuve-lez-Avignon, rue Montée du Fort. Parking.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

