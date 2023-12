Spectacle pyromusical de Noël Jardins de l’abbaye Ouistreham, 4 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La féerie de Noël se propagera jusque dans le ciel avec un spectacle pyromusical, tiré dans les Jardins de l’Abbaye, derrière la Mairie..

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Jardins de l’abbaye derrière la mairie

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The enchantment of Christmas will take to the skies with a pyromusical show in the Jardins de l’Abbaye, behind the Mairie.

El encanto de la Navidad llegará hasta el cielo con un espectáculo de fuegos artificiales en los Jardines de la Abadía, detrás del Ayuntamiento.

Der Weihnachtszauber wird sich bis in den Himmel ausbreiten, mit einer pyromusikalischen Show, die in den Jardins de l’Abbaye hinter dem Rathaus abgefeuert wird.

