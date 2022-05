Jardins de l’abbaye d’Echternach & changement climatique Parc Echternach L-6586 Echternach Rosport Catégories d’évènement: Canton Echternach

Visite guidée en luxembourgeois des anciens jardins de l’abbaye d’Echternach (Pavillon & Orangerie). Ces visites de Marc Schoellen, professeur, historien expert du patrimoine paysager luxembourgeois, sont axées sur l’histoire et l’architecture et de l’aménagement de ces sites. Elle sensibilise aux risques et menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel et historique en raison du changement climatique: maladies: cendres mourantes, pyrale du buis, appauvrissement de la diversité des espèces oiseaux, animaux invasifs dont les oies égyptiennes; effet des tempêtes, des inondations, des périodes de sécheresses. Départ devant l’Orangerie.

