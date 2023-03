Balade slamée Jardins de l’abbaye de Flaran, 3 juin 2023, Valence-sur-Baïse.

Balade slamée Samedi 3 juin, 11h00 Jardins de l’abbaye de Flaran Animation comprise dans le billet d’entrée de l’abbaye.

En partenariat avec le festival Valence Ton Slam organisé par la CAVEA de Valence-sur-Baïse, des slameurs proposeront une visite poétique sur le thème des jardins.

Jardins de l’abbaye de Flaran Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr/ Dans l’enceinte de l’abbaye et sur 1 000 m2, jardin d’inspiration médiévale remodelé au XVIIIe siècle en jardin d’agrément à la française alimenté par le canal. Évoquant l’ancien jardin des moines, il se compose de plusieurs parties : jardin des simples ou herbularius qui abrite dans des plessis de châtaigner, les plantes médicinales autrefois utilisées par les moines, zone potagère ou hortus où sont cultivés sur des plates-bandes petits fruitiers, plantes maraîchères et vigne en échalas, zone de prairie permettant la préservation de la biodiversité, verger ou viridarium agrémenté de charmes plantés en carré récemment pour clôturer le jardin de Marie. Ce jardin permet l’organisation de nombreuses animations thématiques tout au long de l’année autour notamment de la pharmacopée ou de la cuisine au Moyen Âge ainsi que la mise en place de projets pédagogiques grâce au jardin-école. Ainsi sont en cours de création un projet autour des abeilles et un escape game. Ouvert toute l’année sauf les quinze derniers jours de janvier depuis d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne.Parking à proximité et animaux non admis.

