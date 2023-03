Visite des Jardins de l’Abbaye de Combelongue Jardins de l’abbaye de Combelongue, 3 juin 2023, Rimont.

Visite des Jardins de l’Abbaye de Combelongue 3 et 4 juin Jardins de l’abbaye de Combelongue entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Visite des jardins de l’abbaye de Combelongue, du jardin médiéval au jardin à la française, une promenade hors du temps dans une parfaite cohérence entre le monument, les jardins et le paysage.

Jardins labéllisés « Jardin Remarquable »

Présentation par le propriétaire-jardinier concepteur des jardins

Jardins de l’abbaye de Combelongue Abbaye de Combelongue, Rimont, Ariège, Occitanie Rimont 09420 Ariège Occitanie 06 07 99 35 82 http://www.abbayedecombelongue.fr Autour de l’abbaye romane d’influence « mudejar » édifiée en 1138, jardin privé créé sur 1 ha en 1991 à partir d’une grande nef de verdure centenaire, seul élément subsistant d’un précédent parc. Il s’ordonne sur un principe de perspectives et sur le thème d’une évocation des jardins à travers les âges : jardin médiéval tracé sur le plan du paradis terrestre, chambre de verdure, renaissance et sa sphère armillaire, grande nef de verdure, théâtre de verdure à l’italienne, verger et évocation contemporaine du jardin à la française avec terrasse de buis, grande perspective et parterres ponctués de topiaires. Les différentes perspectives du jardin ouvrent sur le domaine agricole de l’abbaye, constitué de pâturages paysagers à l’anglaise traversés de cours d’eau. Arbres d’alignement, fruitiers anciens, arbustes, hêtres traités en charmille, rosiers anciens, vivaces. Prix VMF Jardin Contemporain et Patrimoine. Ouvert de mai à octobre. D 117 entre Foix et Saint-Girons, à Rimont suivre le fléchage sur 1 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©VMF/Eric Sander