Petit concert pour petits mélomanes Jardins de la Villa-Marie Fréjus, 21 juin 2023, Fréjus.

Petit concert pour petits mélomanes Mercredi 21 juin, 15h00 Jardins de la Villa-Marie

La Direction de l’Action Culturelle vous propose deux rendez-vous dans le cadre superbe des Jardins de la Villa-Marie : un Petit concert pour petits mélomanes à 15h, joué et commenté par Anne WISCHIK, pianiste, suivi de Pépites pianistiques à 17h30, un récital piano et peinture, avec Anne WISCHIK et Frédéric HAIRE, artiste-peinture qui réalisera une toile en direct et au rythme des notes jouées au piano.

L’entrée est libre et gratuite.

Jardins de la Villa-Marie FREJUS Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 01 89 Un parc à la française de 2 ha, autrefois peuplé de rosiers et d’arbres fruitiers, est agrémenté de parterres floraux et d’espèces botaniques diverses, dont beaucoup sont d’origine exotique ou méditerranéenne.

Parmi les éléments les plus remarquables, il faut noter les magnolias grandiflora, les cèdres de l’Himalaya et de l’Atlas, l’epicea pungens ou sapin du Colorado, les palmiers Washingtonia filifera, ainsi que les photinias, lagerstroemias, et sophora japonica pendula (pleureurs).

Un pacanier, ou noyer de pécan, planté en hommage à Thomas Jefferson*, Président des Etats-Unis ayant séjourné à Fréjus, complète désormais le large éventail des espèces plantées dans le parc.

* Dans le cadre d’un partenariat entre le Comité d’Accueil et de Jumelage de Fréjus et l’association ‘‘Les pacaniers de Jefferson’’.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00

©Ville de Fréjus