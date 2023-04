Balade-découverte de la musique des plantes avec accompagnement instrumental par Theragaïa Jardins de la Villa Arnaga, 3 juin 2023, Cambo-les-Bains.

Balade-découverte de la musique des plantes avec accompagnement instrumental par Theragaïa 3 et 4 juin Jardins de la Villa Arnaga Entrée gratuite pour les jardins. Demi-tarif pour l’entrée à la Villa : 4€ pour les adultes, 2,50€ pour les collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés, gratuit pour -12 ans.

Théragaïa propose une promenade pour écouter les plantes et leurs vibrations. « Apprendre à entrer en résonnace avec la nature et avec toute la vie est l’une des raisons pour laquelle nous sommes sur Terre ». Le projet Théragaïa est né de la découverte de la musique des plantes, avec cette volonté d’accompagner les personnes dans une reconnexion à la nature et à eux-mêmes.

Jardins de la Villa Arnaga Route du Docteur Camino, 64250 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 29 83 92 http://www.arnaga.com Villa de l’écrivain et poète Edmond Rostand, réalisée en 1906. Elle est entourée d’un ensemble de jardins, dont, à l’avant, le célèbre jardin régulier avec parcours d’eau, orangerie et pergola donnant sur les Pyrénées, et, à l’arrière, un jardin irrégulier. Superficie : 13 ha.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

(c) Theragaïa