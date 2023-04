Troc de plantes Jardins de la Villa Arnaga Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Troc de plantes Jardins de la Villa Arnaga, 3 juin 2023, Cambo-les-Bains. Troc de plantes Samedi 3 juin, 10h00 Jardins de la Villa Arnaga Entrée gratuite pour les jardins. Demi-tarif pour l’entrée à la Villa : 4€ pour les adultes, 2,50€ pour les collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés, gratuit pour -12 ans. Venez échanger boutures, plants, graines au troc plantes organisé à l’occasion du marché aux plantes. Jardins de la Villa Arnaga Route du Docteur Camino, 64250 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 29 83 92 http://www.arnaga.com Villa de l’écrivain et poète Edmond Rostand, réalisée en 1906. Elle est entourée d’un ensemble de jardins, dont, à l’avant, le célèbre jardin régulier avec parcours d’eau, orangerie et pergola donnant sur les Pyrénées, et, à l’arrière, un jardin irrégulier. Superficie : 13 ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

