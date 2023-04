Marché aux plantes Jardins de la Villa Arnaga, 3 juin 2023, Cambo-les-Bains.

Marché aux plantes 3 et 4 juin Jardins de la Villa Arnaga Entrée gratuite pour les jardins. Demi-tarif pour l’entrée à la Villa : 4€ pour les adultes, 2,50€ pour les collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés, gratuit pour -12 ans.

Marché aux plantes et aux décorations de jardins réunissant plus de 50 exposants.

Ce moment d’échanges et de belles découvertes pourra être apprécié par un grand nombre de visiteurs puisqu’une fois encore l’évènement reste totalement gratuit pour le public.

Depuis 2016, ce sont près de 3 000 à 4 000 visiteurs qui sont accueillis, voire plus si le temps est clément.

Jardins de la Villa Arnaga Route du Docteur Camino, 64250 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 29 83 92 http://www.arnaga.com Villa de l’écrivain et poète Edmond Rostand, réalisée en 1906. Elle est entourée d’un ensemble de jardins, dont, à l’avant, le célèbre jardin régulier avec parcours d’eau, orangerie et pergola donnant sur les Pyrénées, et, à l’arrière, un jardin irrégulier. Superficie : 13 ha.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

(c) Villa Arnaga -Musée Edmond Rostand / Cambo-les-Bains