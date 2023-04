Visite du jardin de la Serrée Jardins de La Serrée Catégorie d’Évènement: Côte-d'Or

Visite du jardin de la Serrée Jardins de La Serrée, 3 juin 2023, . Visite du jardin de la Serrée 3 et 4 juin Jardins de La Serrée Entrée libre Jardins en paliers à la française avec bassins, vergers, potagers, chartreuses, lavoir, chapelle, pigeonnier, vallon romantique avec grottes, ruisseau, belvédères ect… Jardins de La Serrée La Serrée 21540 Mesmont 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 23 62 91 Jardins à la Française en palier avec bassins alimentés par une source naturelle, verger, potagers, chartreuses, vallon romantique avec grottes, cascade, pont, ruisseau, belvédères, pigeonnier, chapelle, lavoir… Certains végétaux seraient vieux de la fin du XVIIIème siècle. Autoroute de Paris-sortie Pont de Pany. Direction Prâlon, direction Mesmont. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

