Jardins de la Peignie Rendez-vous aux jardins La Peignie Ménéac, samedi 1 juin 2024.

Jardins de la Peignie Rendez-vous aux jardins La Peignie Ménéac Morbihan

Comme tous les ans, les Jardins de la Peignie accueille l’événement « rendez-vous aux jardins » organisé par le ministère de la Culture, en partenariat avec les Parcs et Jardins de Bretagne. Découvrez les 450 variétés de rosiers anciens et 200 arbres et arbustes de collection, plantés sur 1,6 hectare de ce beau jardin !

Profitez du marché des artisans-créateurs le dimanche, avec les animations musicales et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

La Peignie Jardin de la Peignie

Ménéac 56490 Morbihan Bretagne lesjardinsdelapeignie@gmail.com

L’événement Jardins de la Peignie Rendez-vous aux jardins Ménéac a été mis à jour le 2024-03-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande