FETE DE LA MUSIQUE Jardins de la Médiathèque, 10 juin 2023, La Regrippière.

La Regrippière,Loire-Atlantique

Le comité des fêtes organise la fête de la musique dans les jardins de la médiathèque.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Jardins de la Médiathèque Place du Prieuré

La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The festival committee organizes the music festival in the gardens of the media library

La comisión de fiestas organiza el festival de música en los jardines de la mediateca

Das Festkomitee organisiert das Musikfest in den Gärten der Mediathek

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire