Soirée jazz après une visite commentée des jardins maraichers Vendredi 2 juin, 18h00 Jardins de la Matz participation volontaire pour le groupe de chanteurs

Venez découvrir les jardins de la Matz : maraichage sur sol vivant à l’occasion d’une soirée musicale jazz avec le groupe Django Desmond trio

visite commentée des jardins à18h

apéro et petites assiettes à partager

vente de légumes à emporter.

Jardins de la Matz 41 la matz, 22490 Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.lesjardinsdelamatz.com/ Jardins maraîchers des Bords de Rance / une ferme maraîchère bio en permaculture

À l’initiative de ce projet, une famille que rien ne destinait vers les métiers de la nature et de l’exploitation agricole.

Néanmoins, attirés par les enjeux environnementaux et amoureux de ce pays des bords de Rance, ils ont initié ce projet à la fois pour contribuer au développement de l’économie territoriale et pour favoriser une activité agricole raisonnée bien qu’intense. parkings possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T22:00:00+02:00

