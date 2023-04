Lecture à haute voix Paysans Paysages : Les Paysans de Balzac Jardins de la Maison Jules-Roy Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Lecture à haute voix Paysans Paysages : Les Paysans de Balzac Jardins de la Maison Jules-Roy, 3 juin 2023, Vézelay. Lecture à haute voix Paysans Paysages : Les Paysans de Balzac Samedi 3 juin, 17h00 Jardins de la Maison Jules-Roy Réservation conseillée | Durée : 50 minutes environ | À partir de 8 ans Lecture aux jardins, à haute voix, d’extraits du roman Les Paysans de Balzac, dont l’intrigue se déroule aux portes du Morvan, par la lectrice Elise Truchard, de la Compagnie Petite Nature. Jardins de la Maison Jules-Roy 1 rue des Ecoles 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « maison-jules-roy@yonne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386727409 »}] Maison de l’écrivain Jules Roy, lieu de résidences d’écrivains, d’expositions et de manifestations culturelles autour de la littérature et du livre. Parking payant, accessible en autobus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Maison Jules Roy

