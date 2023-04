Atelier art buissonnier Jardins de la Maison Jules-Roy, 3 juin 2023, Vézelay.

Atelier art buissonnier Samedi 3 juin, 15h00 Jardins de la Maison Jules-Roy Sur réservation (dans la limite de 15 personnes) | Gratuit | À partir de 8 ans

Venez prendre part à cette action culturelle immersive, sensible et créative avec la nature, animée par la plasticienne Clothilde Gaillard, et proposée par la Compagnie Petite Nature : cueillette champêtre, composition d’un herbier de plantes sauvages qui débouche sur la création d’une oeuvre buissonnière.

Cette action culturelle propose de sensibiliser le public à notre environnement naturel en sollicitant l’imaginaire, la créativité et la sensorialité de chacun avec l’art buissonnier.

Jardins de la Maison Jules-Roy 1 rue des Ecoles 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « maison-jules-roy@yonne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 72 74 09 »}] Maison de l’écrivain Jules Roy, lieu de résidences d’écrivains, d’expositions et de manifestations culturelles autour de la littérature et du livre. Parking payant, accessible en autobus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

© Maison Jules Roy